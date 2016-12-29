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Волынских правоохранителей приговорили к 7 годам за пытки и фальсификацию доказательств

Волынских правоохранителей приговорили к 7 годам за пытки и фальсификацию доказательств

Киев • УНН

 • 7248 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Трех милиционеров, которые фальсифицировали доказательства и пытали граждан, приговорили к семи годам заключения на Волыни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Установлено, что правоохранители в течение 2014 года систематически совершали фальсификации доказательств виновности лиц в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, применяли физическое насилие и пытки к безосновательно задержанных ими лиц, а также незаконно хранили и сбывали наркотические средства и психотропные вещества, в том числе и для их последующего извлечения у граждан.

Суд признал их виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, 2, 3 ст.365 (превышение служебных полномочий), ч.3 ст.371 (заведомо незаконные задержания), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы), ч.2 ст.127 (истязание), ч.2 ст.307 (сбыт наркотиков), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Начальник сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков осужден к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Старшим оперуполномоченным определено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы.

Все трое экс-правоохранителей лишены специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Кроме того, у них будет конфисковано все принадлежащее им имущество.

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