Волинських правоохоронців засудили до 7 років за катування та фальсифікацію доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Трьох правоохоронців, які фальсифікували докази та катували громадян, засудили до семи років ув'язнення на Волині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Встановлено, що правоохоронці упродовж 2014 року систематично вчиняли фальсифікацію доказів винуватості осіб у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних і психотропних речовин, застосовували фізичне насильство й катування до безпідставно затриманих ними осіб, а також незаконно зберігали та збували наркотичні засоби і психотропні речовини, в тому числі й задля їх подальшого вилучення у громадян.
Суд визнав їх винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 3 ст.365 (перевищення службових повноважень), ч.3 ст.371 (завідомо незаконні затримання), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі), ч.2 ст.127 (катування), ч.2 ст.307 (збут наркотиків), ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.
Начальника сектора по боротьбі з незаконним обігом наркотиків засуджено до покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Старшим оперуповноваженим визначено покарання у виді 7 років 1 місяця позбавлення волі.
Усіх трьох екс-правоохоронців позбавлено спеціальних звань та права обіймати посади у правоохоронних органах на три роки. Окрім того, у них буде конфісковано усе належне їм майно.