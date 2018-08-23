Волейбольная сборная Украины продолжила победное шествие в отборе к ЧЕ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Запорожье на паркете ДС "Юность" прошла встреча третьего тура отборочного цикла к чемпионату Европы по волейболу среди мужских сборных, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФВУ.
В гости к национальной команде Украины приехали волейболисты Венгрии. "Желто-голубые" закончили баталию в трех сетах в свою пользу - 3:0 (25:15, 27:25, 25:19).
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Таким образом, украинцы продолжают удерживать лидерство в группе F - 3 победы и ни одного поражения. У всех остальных команд (Венгрии, Македонии и Швейцарии) всего по одному выигрышу.
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Добавим также, 25 августа Украина снова будет противостоять венграм, но теперь уже в гостях.