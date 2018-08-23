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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Волейбольна збірна України продовжила переможну ходу у відборі до ЧЄ-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Запоріжжі на паркеті ПС "Юність" пройшла зустріч третього туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи з волейболу серед чоловічих збірних, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФВУ.

Волейбольна збірна України продовжила переможну ходу у відборі до ЧЄ-2019

У гості до національної команди України завітали волейболісти Угорщини. "Жовто-блакитні" закінчили баталію в трьох сетах на свою користь – 3:0 (25:15, 27:25, 25:19).

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Таким чином, українці продовжують втримувати лідерство у групі F – 3 звитяги і жодної поразки. У всіх інших команд (Угорщини, Македонії та Швейцарії) всього по одному виграшу.

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Додамо також, 25 серпня Україна знову протистоятиме угорцям, але тепер уже в гостях.

Українські Національні Новини

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