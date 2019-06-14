Волейболист сборной Украины стал игроком вице-чемпиона Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Лидер сборной Украины по мужскому волейболу Олег Плотницкий будет выступать в форме игрока итальянской "Перуджи", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Украинец выкупил свой контракт у другого итальянского клуба "Монцы" и на правах свободного агента пополнил ряды "Перуджи".
Новый клуб Плотницкого в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Италии, уступив в финальной серии "Чивитанова" со счетом 2:3. Кроме того, "Перуджа" является обладателем Кубка Италии.
Примечательно, что именно "Перуджа" нанесла поражение прошлому клубу Плотницкого в рамках 1/4 финала плей-офф.
Заметим, что в чемпионате Италии Плотницкий выступает с осени 2017 года.