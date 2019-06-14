Волейболист сборной Украины стал игроком вице-чемпиона Италии

Украинец выкупил свой контракт у другого итальянского клуба "Монцы" и на правах свободного агента пополнил ряды "Перуджи".

Новый клуб Плотницкого в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Италии, уступив в финальной серии "Чивитанова" со счетом 2:3. Кроме того, "Перуджа" является обладателем Кубка Италии.

Примечательно, что именно "Перуджа" нанесла поражение прошлому клубу Плотницкого в рамках 1/4 финала плей-офф.

Заметим, что в чемпионате Италии Плотницкий выступает с осени 2017 года.