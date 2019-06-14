Волейболіст збірної України став гравцем віце-чемпіона Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Лідер збірної України з чоловічого волейболу Олег Плотницький виступатиме у формі гравця італійської "Перуджі", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Українець викупив свій контракт у іншого італійського клубу "Монци" та на правах вільного агенту поповнив ряди "Перуджі".
Новий клуб Плотницького в минулому сезоні став срібним призером чемпіонату Італії, поступившись у фінальній серії "Чівітанова" з рахунком 2:3. Крім того, «Перуджа» є володарем Кубка Італії.
Примітно, що саме "Перуджа" завдала поразки минулому клубу Плотницького в рамках 1/4 фіналу плей-оф.
Зауважимо, що у чемпіонаті Італії Плотницький виступає з осені 2017 року.