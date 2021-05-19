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Волейбол: чемпион Украины продолжит выступления в чемпионате Польши

Киев • УНН

 • 16690 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Лидер украинского мужского волейбола - "Барк-Кажаны", будет играть в высшем дивизионе чемпионата Польши с сезона-2022/23 лет, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Волейбол: чемпион Украины продолжит выступления в чемпионате Польши

Детали

Такое решение приняли во время встречи в польском Ченстохове. Там встретились президенты польских клубов. Идею участия украинской команды в польской “Pluslidze” поддержало 12 из 14 присутствующих. Еще двое воздержались.

Теперь до начала старта матчей сезона 2022/23 в “Plusliga” “Барки-Кажаны” должны выполнить ряд условий, чтобы соответствовать всем лицензионным требованиям PLS.

Причиной такого решения называется слабая конкурентоспособность в украинской лиге.

Цитата

“Это будет новый опыт для украинцев, которые живут в Польше, работают здесь. Они смогут посмотреть волейбол с участием своей команды. Мы будем первые в таком проекте и это будет очень интересный опыт”, — отметил президент “Plusliga” Артур Попко.

Дополнение

От сезона 2017/18 “Барком-Кажаны” выиграли все трофеи в Украине, кроме Кубка Украины-2019/20.

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