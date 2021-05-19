Волейбол: чемпион Украины продолжит выступления в чемпионате Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Лидер украинского мужского волейбола - "Барк-Кажаны", будет играть в высшем дивизионе чемпионата Польши с сезона-2022/23 лет, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Детали
Такое решение приняли во время встречи в польском Ченстохове. Там встретились президенты польских клубов. Идею участия украинской команды в польской “Pluslidze” поддержало 12 из 14 присутствующих. Еще двое воздержались.
Теперь до начала старта матчей сезона 2022/23 в “Plusliga” “Барки-Кажаны” должны выполнить ряд условий, чтобы соответствовать всем лицензионным требованиям PLS.
Причиной такого решения называется слабая конкурентоспособность в украинской лиге.
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“Это будет новый опыт для украинцев, которые живут в Польше, работают здесь. Они смогут посмотреть волейбол с участием своей команды. Мы будем первые в таком проекте и это будет очень интересный опыт”, — отметил президент “Plusliga” Артур Попко.
Дополнение
От сезона 2017/18 “Барком-Кажаны” выиграли все трофеи в Украине, кроме Кубка Украины-2019/20.