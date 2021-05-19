Волейбол: чемпіон України продовжить виступи в чемпіонаті Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Лідер українського чоловічого волейболу – "Барком-Кажани", гратиме у вищому дивізіоні чемпіонату Польщі з сезону-2022/23 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Деталі
Таке рішення прийняли під час зустрічі у польському Ченстохові. Там зустрілись президенти польських клубів. Ідею участі української команди у польській "Pluslidze" підтримало 12 із 14 присутніх. Ще двоє утрималось.
Тепер до початку старту матчів сезону 2022/23 в "Plusliga" "Барком-Кажани" повинні виконати ряд умов, аби відповідати всім ліцензійним вимогам PLS.
Причиною такого рішення називається слабка конкурентоспроможність в українській лізі.
Цитата
"Це буде новий досвід для українців, які живуть у Польщі, працюють тут. Вони зможуть подивитись волейбол за участі своєї команди. Ми будемо перші у такому проекті і це буде дуже цікавий досвід", – відзначив президент "Plusliga" Артур Попко.
Доповнення
Від сезону-2017/18 "Барком-Кажани" виграли всі трофеї в Україні, окрім Кубка України-2019/20.