Войска рф ударили авиацией по трем населенным пунктам Харьковщины - ОВА

Днем, 6 апреля, во время атаки на Харьков, россияне также ударили управляемыми авиационными бомбами по трем населенным пунктам Харьковского района. Об этом заявил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

В 15:40 оккупанты ударили КАБами по трем населенным пунктам Харьковского района. Повреждены магазин и котельная магазина, частный дом и хозяйственная постройка - резюмировал Синегубов.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Напомним

Днем, 6 апреля, россияне ударили по одному из районов Харькова управляемой авиационной бомбой. В результате атаки один человек погиб и еще один был ранен, была повреждена гражданская инфраструктура и подожжен автомобиль.

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