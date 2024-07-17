На Херсонщине в результате российского удара по Антоновке пострадали уже по меньшей мере три человека. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

В областной военной администрации заявили, что россияне не прекращают обстреливать Антоновку из артиллерии.

Под удар попали еще двое местных жителей - мужчина и женщина. Их бригады «скорой» доставили в больницу. Всего на этот час от российских атак в Антоновке уже пострадали 3 человека

- резюмировали в ведомстве.

Напомним,

Во вторник, 16 июля, российские войска ударили по Антоновке в Херсонской области, атаковали дроном ремонтную бригаду газовиков. Тогда же в результате атаки пострадал староста села.