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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ночью попали по Покровску, за сутки убили человека, нанесли 2696 ударов в Донецкой области

Войска рф ночью попали по Покровску, за сутки убили человека, нанесли 2696 ударов в Донецкой области

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 08:29  •  20512 просмотра

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За прошедшие сутки российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области, повредив 23 гражданских объекта. Ночью был атакован Покровск и Перше Травня, есть повреждения предприятия.

По Донецкой области российские войска за минувшие сутки нанесли 2696 ударов, ночью ударили по Покровску и Першому Травня, есть повреждения предприятия. В регионе за сутки из-за вражеских ударов погиб 1 человек, 6 ранены. Об этом сообщили в ГУНП в Донецкой области в субботу, пишет УНН.

Сегодня ночью российские террористы нанесли удары по городу Покровск и поселку Перше Травня. Предварительно - жители не пострадали, повреждены три дома, админздание и здание предприятия. Информация о последствиях обстрела уточняется

- сообщили в полиции области в соцсетях.

За минувшие сутки, по данным полиции, в Донецкой области один человек погиб, шесть получили ранения в результате вражеских обстрелов.

"В течение 19 июля россия нанесла 2696 ударов по линии фронта и жилому сектору. Есть попадания в 11 населенных пунктах: города Курахово, Лиман, Торецк, поселки Гродовка, Райгородок, села Малиновка, Марково, Мирное, Михайловка, Рай-Александровка, Ставки. Повреждены 23 гражданских объекта - 15 жилых домов, учебное заведение, кафе, автотранспорт, критическая инфраструктура", - указали правоохранители.

По данным полиции, вражеские обстрелы за прошедшие сутки зафиксированы:

  • По меньшей мере пять авиабомб россияне сбросили на Торецк, а также обстреляли город из артиллерии. Известно об одном погибшем гражданском лице и двух раненых. 
  • По Гродовке оккупанты ударили двумя управляемыми бомбами «КАБ-500» и «КАБ-250» - ранили гражданское лицо, повреждено жилье и инфраструктура. 
  • Михайловку враг атаковал дроном - травмированы двое мирных жителей. Есть раненый в Малиновке. 
  • Райгородок войска рф обстреляли из РСЗО «Ураган» с кассетным зарядом 9Н210, разрушениям подверглись 11 частных домов, автомобили.

Ночью силы ПВО сбили 13 вражеских дронов20 июля 2024, 05:06 • 27637 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
laiman-ukrainaЛайман, Украина
toretskТорецк
donetskДонецк
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