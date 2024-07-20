Войска рф ночью попали по Покровску, за сутки убили человека, нанесли 2696 ударов в Донецкой области

По Донецкой области российские войска за минувшие сутки нанесли 2696 ударов, ночью ударили по Покровску и Першому Травня, есть повреждения предприятия. В регионе за сутки из-за вражеских ударов погиб 1 человек, 6 ранены. Об этом сообщили в ГУНП в Донецкой области в субботу, пишет УНН.

Сегодня ночью российские террористы нанесли удары по городу Покровск и поселку Перше Травня. Предварительно - жители не пострадали, повреждены три дома, админздание и здание предприятия. Информация о последствиях обстрела уточняется - сообщили в полиции области в соцсетях.

За минувшие сутки, по данным полиции, в Донецкой области один человек погиб, шесть получили ранения в результате вражеских обстрелов.

"В течение 19 июля россия нанесла 2696 ударов по линии фронта и жилому сектору. Есть попадания в 11 населенных пунктах: города Курахово, Лиман, Торецк, поселки Гродовка, Райгородок, села Малиновка, Марково, Мирное, Михайловка, Рай-Александровка, Ставки. Повреждены 23 гражданских объекта - 15 жилых домов, учебное заведение, кафе, автотранспорт, критическая инфраструктура", - указали правоохранители.

По данным полиции, вражеские обстрелы за прошедшие сутки зафиксированы:

По меньшей мере пять авиабомб россияне сбросили на Торецк, а также обстреляли город из артиллерии. Известно об одном погибшем гражданском лице и двух раненых.

По Гродовке оккупанты ударили двумя управляемыми бомбами «КАБ-500» и «КАБ-250» - ранили гражданское лицо, повреждено жилье и инфраструктура.

Михайловку враг атаковал дроном - травмированы двое мирных жителей. Есть раненый в Малиновке.

Райгородок войска рф обстреляли из РСЗО «Ураган» с кассетным зарядом 9Н210, разрушениям подверглись 11 частных домов, автомобили.

Ночью силы ПВО сбили 13 вражеских дронов