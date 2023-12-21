Войска рф нанесли четыре удара по пограничью Сумской и Черниговской областей
Российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, осуществив в общей сложности 4 обстрела и 13 взрывов. Поврежден частный дом в Черниговской области; о пострадавших не сообщается.
Оккупанты обстреляли Запорожскую область около 140 раз, есть разрушения
Российские войска нанесли 139 ударов по Запорожской области, повредив дома и инфраструктуру, но не вызвав жертв.
В Донецкой области за минувшие сутки ранения получили два человека
Два человека были ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов, а общее количество жертв в регионе с момента вторжения составляет 1 792 погибших и 4 384 раненых.
ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии на неделю, у границы с Газой утром после затишья прозвучала тревога
ХАМАС отверг предложение Израиля о недельном прекращении огня для освобождения заложников, требуя немедленного прекращения огня и освобождения палестинских заключенных. Напряженность сохраняется: после 40-часового затишья у границы Газы прозвучала тревога воздушной тревоги.
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
Апелляционный суд должен рассмотреть дело в отношении "беркутовцев" 12 января.
По Херсонской области россияне выпустили 687 снарядов, четыре человека ранены
Херсонская область подверглась 131 обстрелу со стороны российских войск, в результате которых четыре человека получили ранения, а также были нанесены удары по жилым кварталам и территории завода.
В Днепропетровской области ночью "отминусовали" два дрона, враг из артиллерии обстрелял Никополь
Над Днепропетровской областью были сбиты два вражеских беспилотника, а российские войска обстреляли Никополь, нанеся ущерб имуществу и инфраструктуре; о жертвах не сообщается.
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: есть повреждения
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, причинив материальный ущерб и перебои в электроснабжении, но сообщений о жертвах не поступало.
Сбой произошел в работе X
X (бывший Twitter) пережил сбой в работе, причем больше всего проблем возникло с приложением. Пик сообщений пользователей пришелся на 7:48 утра, а затем уменьшился.
На Николаевщине за ночь сбили 13 "шахедов", из-за падения обломков повреждено помещение агропредприятия
Над Николаевской областью было сбито тринадцать беспилотников "шахид", обломки которых повредили сельскохозяйственное предприятие, но никто не пострадал.