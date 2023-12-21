Войска рф нанесли четыре удара по пограничью Сумской и Черниговской областей

Пограничье Сумской и Черниговской областей за прошедшие сутки подверглось четырем вражеским обстрелам, сообщили в четверг в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 4 обстрела (13 взрывов) из разных видов вооружения - сообщили в ОК "Север" в Telegram.

В Черниговской области, как сообщается, зафиксировано в Карповичах Семеновской громады 5 приходов, предположительно, миномет 120 мм. Поврежден частный дом.

В Сумской области фиксировали обстрелы в Шосткинском районе: в Стариково - 2 обстрела, 6 приходов, в Барановке - 2 прихода. Оба - предположительно, миномет 120 мм.

Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.

Уже ночью, по данным Сумской ОВА, враг совершил минометный обстрел Краснопольской громады в Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов.

Напомним,

В небе над Украиной ночью уничтожили 34 из 35 "шахедов".