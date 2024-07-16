К вечеру, 16 июля, российские войска атаковали Херсон. В результате обстрелов по меньшей мере один человек получил ранения. Об этом заявил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Меньше часа назад армия рф атаковала Днепровский район Херсона. В результате обстрела получил ранения 70-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован - резюмировал глава МВА.

По его словам, пострадавшему диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения. На момент вражеской атаки находился на улице.

Напомним

Как сообщал УНН, российские войска ударили по Антоновке в Херсонской области, атаковали дроном ремонтную бригаду газовиков, пострадал староста села.