Киев • УНН
Оккупанты нанесли удары по Никополю и Марганецкой громаде. Повреждены частный дом и газопровод, жертв среди гражданского населения нет.
Военные террористы продолжают атаковать Днепропетровскую область. Следовательно, из-за подобных действий были нанесены материальные убытки. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, этой ночью оккупанты дронами-камикадзе и артиллерией нанесли удары по Никополю и Марганецкой общине Днепропетровской области. К счастью, обошлось без погибших среди гражданского населения, был поврежден частный дом и газопровод.
У Дніпропетровській області сили ППО збили розвідувальний БпЛА - ОВА31 июля 2024, 13:31 • 19327 просмотров