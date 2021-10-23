Огонь, котята и обнаженные торсы: австралийские пожарные выпустили календари на 2022 год
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Спасатели Австралии порадовали поклонниц и поклонников, и выпустили в продажу очередную серию календарей - на 2022 год, передает УНН.
Детали
Так, в продажу поступил сразу ряд календарей. Это "классический" календарь, на котором позируют горячие полуобнаженные спасатели, а также несколько вариаций с животными - лошадьми, щенками, котятами и "миксованные" с несколькими различными видами животных. В этих версиях все те же горячие полуобнаженные спасатели позируют уже с животными, в зависимости от выбранного календаря.
Также было выпущено календарь на 2022 год с животными, но без спасателей.
Деньги от продажи календарей пожарные традиционно направят на благотворительность.
Справка
С 1993 года спасатели из городских, сельских, авиационных, вооруженных сил и корпоративных пожарных служб Австралии собираются вместе, чтобы создать знаковые календарь в мире. После 3 недель кропотливой фотосъемки финальные изображения собираются вместе в ежегодный календарь австралийских пожарных для фанатов со всего мира.
С момента своего создания Австралийский календарь пожарных пожертвовал более 3 миллионов долларов различным благотворительным организациям по всей Австралии, из которых 1,9 миллиона долларов были пожертвованы только за последние 5 лет.
Отметим, австралийский календарь пожарных популяризирует благотворительность и вдохновляет других людей заниматься спортом.