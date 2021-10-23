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Вогонь, кошенята та оголені торси: австралійські пожежники випустили календарі на 2022 рік

Київ • УНН

 • 304367 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Рятувальники Австралії порадували шанувальниць та шанувальників, та випустили в продаж чергову серію календарів – на 2022 рік, передає УНН.

Вогонь, кошенята та оголені торси: австралійські пожежники випустили календарі на 2022 рік

Деталі

Так, у продаж поступила одразу низка календарів. Це "класичний" календар, на якому позують гарячі напівоголені рятувальники, а також кілька варіацій із тваринами – кіньми, цуценятами, кошенятами та "міксований" з декількома різними видами тварин. В цих версіях все ті ж гарячі напівоголені рятувальники позують вже з тваринами, в залежності від обраного календаря.

Також було випущено календар на 2022 рік з тваринами, але без рятувальників.

Гроші від продажу календарів пожежники традиційно направлять на благодійність.

Довідково

З 1993 року рятувальники з міських, сільських, авіаційних, збройних сил і корпоративних пожежних служб Австралії збираються разом, щоб створити найзнаковіший календар у світі. Після 3 тижнів копіткої фотозйомки фінальні зображення збираються разом у щорічний календар австралійських пожежників для фанатів з усього світу.

З моменту свого створення Австралійський календар пожежників пожертвував понад 3 мільйони доларів різним благодійним організаціям по всій Австралії, з яких 1,9 мільйона доларів були пожертвувані тільки за останні 5 років.

Зазначимо, австралійський календар пожежників популяризує добродійність і надихає інших людей займатися спортом.

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