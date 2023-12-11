В Воздушных силах ЗСУ предупредили о пусках дронов-камикадзе в направлении Одесской области
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске беспилотников-камикадзе в направлении Одесской области и призывают жителей прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах. Противовоздушная оборона работает, что подтвердил региональный чиновник.
В Воздушных силах предупредили о пусках дронов-камикадзе в направлении Одесской области
Воздушные силы ВСУ сообщают о пусках нескольких групп "шахедов" в направлении Одесской области, пишет УНН.
"Зафиксированы пуски нескольких групп "шахедов" из Крыма. Направление движения - в Одесскую область (курс может меняться). Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги"
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В Воздушных силах ЗСУ предупредили о пусках дронов-камикадзе в направлении Одесской области
Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске беспилотников-камикадзе в направлении Одесской области и призывают жителей прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах. Противовоздушная оборона работает, что подтвердил региональный чиновник.
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