В Воздушных силах ЗСУ предупредили о пусках дронов-камикадзе в направлении Одесской области

Объявлены претенденты на "Золотой глобус": лидеры по номинациям "Барби", "Оппенгеймер", а также "Убийца цветочной луны" и "Бедняги"

"Барби" и "Оппенгеймер" претендуют на победу в девяти и восьми номинациях "Золотого глобуса". В число лидеров также входят "Убийцы цветочной луны" и "Бедняги" - по семь номинаций каждая. Победителей выберут 7 января 2024 года.