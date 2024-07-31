Киев • УНН
Российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в центре Херсона. Машина загорелась, но спасатели быстро потушили пожар, предварительно обошлось без пострадавших.
Оккупанты атаковали с дрона гражданское авто в центре Херсона, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
«Взрывчатку с дрона сбросили сегодня днем оккупанты на гражданское авто в центре Херсона. От попадания боеприпаса автомобиль загорелся. Спасатели быстро потушили пожар», - говорится в сообщении.
Предварительно, обошлось без травмированных.
Херсон та область росіяни вночі атакували "шахедами": є загиблий та поранені, 9 дронів збито31 июля 2024, 05:23 • 23202 просмотра