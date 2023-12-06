Военные облигации и депозит: в НБУ дали совет, куда украинцам вложить деньги

По мнению НБУ одним из привлекательных варрантов хранения активов граждан, в частности в гривне, являются военные облигации и депозиты в украинских банках, считает член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, пишет УНН.

По моему личному мнению, сегодня очень привлекательными являются финансовые активы в украинской гривне. Это прежде всего облигации внутреннего государственного займа - это военные облигации и депозиты украинских банков. Ставка доходности что там, что там – примерно является одинаковой. Очень многое зависит от размера. Если мы говорим о депозите, то от срока депозита, величины банка. Если мы говорим военные облигации, то там также от срока военных облигаций и тому подобное. – отметил Василий Фурман.

Детали

Фурман добавил, что общая доходность в банках и по военным облигациям – на уровне 14-17%, а иногда и 18% годовых. "И на сегодня эта доходность значительно больше, чем уровень инфляции, поэтому заработать можно больше", - подытожил член НБУ.

Напомним

В Украине сегодня фиксируется невысокий показатель закредитованности граждан, по сравнению с другими странами.