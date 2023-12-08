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Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 04:08  •  41202 просмотра

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Помощь Украине с августа по октябрь 2023 года сократилась почти на 90% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость пакетов западной военной помощи составила лишь 2,11 миллиарда евро.

Объем помощи Украине с августа по октябрь 2023 года со стороны стран-партнеров снизился почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, передает УНН.

Детали

По данным исследовательского института, недавно обещанная западная военная помощь Украине сократилась почти на 90 процентов в период с августа по октябрь 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая стоимость новых пакетов составила лишь 2,11 млрд евро.

"Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, включая Германию, США и Северные страны. Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украине остается лишь надеяться, что ЕС примет свой давно объявленный пакет помощи в 50 миллиардов евро", - отмечают в исследовательском институте.

Согласно отчету института, в августе-октябре страны ЕС пообещали выделить 780 миллионов евро на тяжелое вооружение, по сравнению с 500 миллионами евро из США.

Напомним

В Сенате США в среду заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Військова допомога Україні значно скоротилася - дослідження
Military aid to Ukraine has significantly decreased - study
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