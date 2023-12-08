Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование

Объем помощи Украине с августа по октябрь 2023 года со стороны стран-партнеров снизился почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, передает УНН.

Детали

По данным исследовательского института, недавно обещанная западная военная помощь Украине сократилась почти на 90 процентов в период с августа по октябрь 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая стоимость новых пакетов составила лишь 2,11 млрд евро.

"Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, включая Германию, США и Северные страны. Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украине остается лишь надеяться, что ЕС примет свой давно объявленный пакет помощи в 50 миллиардов евро", - отмечают в исследовательском институте.

Согласно отчету института, в августе-октябре страны ЕС пообещали выделить 780 миллионов евро на тяжелое вооружение, по сравнению с 500 миллионами евро из США.

Напомним

В Сенате США в среду заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.