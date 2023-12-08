Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование
Киев • УНН
Помощь Украине с августа по октябрь 2023 года сократилась почти на 90% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость пакетов западной военной помощи составила лишь 2,11 миллиарда евро.
Объем помощи Украине с августа по октябрь 2023 года со стороны стран-партнеров снизился почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, передает УНН.
Детали
По данным исследовательского института, недавно обещанная западная военная помощь Украине сократилась почти на 90 процентов в период с августа по октябрь 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая стоимость новых пакетов составила лишь 2,11 млрд евро.
"Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, включая Германию, США и Северные страны. Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украине остается лишь надеяться, что ЕС примет свой давно объявленный пакет помощи в 50 миллиардов евро", - отмечают в исследовательском институте.
Согласно отчету института, в августе-октябре страны ЕС пообещали выделить 780 миллионов евро на тяжелое вооружение, по сравнению с 500 миллионами евро из США.
Напомним
В Сенате США в среду заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.
Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование
Помощь Украине с августа по октябрь 2023 года сократилась почти на 90% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость пакетов западной военной помощи составила лишь 2,11 миллиарда евро.
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