Водителю грузовика сообщили о подозрении за ДТП, в котором погибли военный и водитель автобуса

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“При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении 43-летнему лучанину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло гибель нескольких лиц)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что следствием установлено, что 6 декабря 2022 года около 21 часа водитель, управляя грузовым автомобилем, двигаясь по автодороге вблизи с. Тишковка Гайсинского района Винницкой области выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автобусом, который двигался в направлении Умани Черкасской области.

“В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 55-летний водитель автобуса и 23-летний военнослужащий — пассажир автобуса”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Во время комендантского часа автомобиль сбил военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.