Водію вантажівки повідомили про підозру за ДТП, у якій загинули військовий та водій автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Повідомлено про підозру водію вантажного автомобіля у спричиненні смертельного ДТП у Вінницькій області, де загинуло двоє людей, серед яких 23-річний військовослужбовець. Про це УНН повідомляє з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.
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“За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 43-річному лучанину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що слідством установлено, що 6 грудня 2022 року близько 21 години водій, керуючи вантажним автомобілем, рухаючись автодорогою поблизу с. Тишківка Гайсинського району Вінницької області виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом, який рухався у напрямку Умані Черкаської області.
“Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 55-річний водій автобуса та 23-річний військовослужбовець — пасажир автобуса”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Святошинському районі столиці сталася смертельна ДТП. Під час комендантської години автомобіль збив військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.