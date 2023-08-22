Водію вантажівки повідомили про підозру за ДТП, у якій загинули військовий та водій автобуса

Цитата

“За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 43-річному лучанину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідством установлено, що 6 грудня 2022 року близько 21 години водій, керуючи вантажним автомобілем, рухаючись автодорогою поблизу с. Тишківка Гайсинського району Вінницької області виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом, який рухався у напрямку Умані Черкаської області.

“Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 55-річний водій автобуса та 23-річний військовослужбовець — пасажир автобуса”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Святошинському районі столиці сталася смертельна ДТП. Під час комендантської години автомобіль збив військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.