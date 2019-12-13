Водителей предупредили о мокрых дорогах

"По состоянию на 6:00 13 декабря слабый дождь наблюдается в Закарпатской и Житомирской областях. На остальной территории страны без осадков. Средняя температура воздуха колеблется от -1° до +4°С. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха от -5°С до +2°С. Покрытие мокрое", - сообщили дорожники.

На дорогах государственного значения, как отмечается, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 13 декабря в Украине до 8 градусов тепла.