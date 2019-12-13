Сьогодні в Україні до 8 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні сьогодні очікується погода переважно без опадів, температура повітря вдень сягатиме подекуди 8 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"13 грудня без опадів, лише вдень в південній частині та на Закарпатті невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. В Україні, крім західних областей, вночі та вранці місцями туман", - повідомили синоптики.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях та Приазов'ї пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 3-8° тепла).
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