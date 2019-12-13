Сегодня в Украине до 8 градусов тепла

"13 декабря без осадков, лишь днем в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. В Украине, кроме западных областей, ночью и утром местами туман", - сообщили синоптики.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях и Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье и крайнем юге страны 3-8° тепла).

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.