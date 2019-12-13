Сегодня в Украине до 8 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине сегодня ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха днем достигнет местами 8 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"13 декабря без осадков, лишь днем в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. В Украине, кроме западных областей, ночью и утром местами туман", - сообщили синоптики.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях и Приазовье порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье и крайнем юге страны 3-8° тепла).
Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.