Водіїв попередили про мокрі дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Автодороги державного значення на ранок п'ятниці, 13 грудня, у більшості областей України мокрі. Проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 13 грудня слабкий дощ спостерігається у Закарпатській та Житомирській областях. На решті території країни без опадів. Середня температура повітря коливається від -1° до +4°С. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря від -5°С до +2°С. Покриття мокре", - повідомили дорожники.
На дорогах державного значення, як зазначається, виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.
Нагадаємо, 13 грудня в Україні до 8 градусів тепла.