Водителя маршрутки, который употреблял наркотики во время работы разоблачили в Одесской области

“В ходе оперативно-профилактической отработки территории Лиманского района сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области совместно с работниками местного отдела полиции был обнаружен 26-летний одессит, который употреблял марихуану прямо на Старокиевском шоссе”, — сообщили в полиции.

В ходе поверхностного осмотра у указанного гражданина был обнаружен бумажный сверток с веществом зеленого цвета, похожим на марихуану. Также полицейские провели осмотр автобуса, которым управлял мужчина. В салоне транспортного средства был обнаружен уже готовое для использования устройство для курения марихуаны и пять бумажных пакетов с указанной наркотическим веществом общим весом около 50 гр.

Изъятое направлено в Одесский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

“В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях и начато уголовное производство по ст.309 Уголовного кодекса Украины”, — отметили в ГУНП в Одесской области.

Сейчас мужчину отпустили под обязательство. Расследование продолжается.

Напомним, 14 апреля на границе с Польшей изъяли 7 килограммов насвая .