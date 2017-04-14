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11 марта, 14:12 • 123746 просмотра

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Водителя маршрутки, который употреблял наркотики во время работы разоблачили в Одесской области

Водителя маршрутки, который употреблял наркотики во время работы разоблачили в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 9725 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Правоохранители задержали в Одесской области водителя маршрутки, который на работе употреблял наркотики. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

“В ходе оперативно-профилактической отработки территории Лиманского района сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области совместно с работниками местного отдела полиции был обнаружен 26-летний одессит, который употреблял марихуану прямо на Старокиевском шоссе”, — сообщили в полиции.

В ходе поверхностного осмотра у указанного гражданина был обнаружен бумажный сверток с веществом зеленого цвета, похожим на марихуану. Также полицейские провели осмотр автобуса, которым управлял мужчина. В салоне транспортного средства был обнаружен уже готовое для использования устройство для курения марихуаны и пять бумажных пакетов с указанной наркотическим веществом общим весом около 50 гр.

Изъятое направлено в Одесский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

“В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях и начато уголовное производство по ст.309 Уголовного кодекса Украины”, — отметили в ГУНП в Одесской области.

Сейчас мужчину отпустили под обязательство. Расследование продолжается.

Напомним, 14 апреля на границе с Польшей изъяли 7 килограммов насвая .

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