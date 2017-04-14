Водія маршрутки, який вживав наркотики під час роботи викрили на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Правоохоронці затримали на Одещині водія маршрутки, який на роботі вживав наркотики. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- службі ГУНП в Одеській області
" У ході оперативно-профілактичного відпрацювання території Лиманського району співробітниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області спільно з працівниками місцевого відділу поліції був виявлений 26-річний одесит, який вживав марихуану прямо на Старокиївському шосе “, — повідомили у поліції.
В ході поверхневого огляду у вказаного громадянина був виявлений паперовий пакунок з речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану. Також поліцейські провели огляд автобуса, яким керував чоловік. У салоні транспортного засобу був виявлений вже готовий для використання пристрій для куріння марихуани та п’ять паперових пакунків зі вказаною наркотичною речовиною загальною вагою приблизно 50 гр.
Вилучене направлено до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
” Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та розпочато кримінальне провадження за ст.309 Кримінального кодексу України ",- зазначили в ГУНП в Одеській області.
Зараз чоловіка відпустили під зобов’язання. Розслідування триває.
Нагадаємо, 14 квітня на кордоні з Польщею вилучили 7 кілограмів насваю.