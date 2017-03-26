Водитель в Ровно перевозил иностранцев-нелегалов

“Во время проверки документов оказалось, что двое граждан Азербайджана находятся на территории Украины нелегально”, — отметили в полиции.

Об этом сообщили представители миграционной службы, прибывшие на место происшествия, зафиксировали факт незаконного пребывания на территории Украины и задержали иностранцев.

В то же время 37-летнего водителя проверили на состояние наркотического опьянения. Вывод медучреждения оказался положительным (марихуана и морфин). На водителя составили административный протокол за управление в состоянии опьянения и вынесли постановление за управление транспортным средством с технической неисправностью.

Напомним, 23 марта в Харьковской области правоохранители разоблачили канал перемещения нелегалов, организованный украинцами.