Водій в Рівному перевозив іноземців-нелегалів
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 березня. УНН. Трьох громадян Азербайджану та одного Грузії перевозив затриманий водій у Рівному. Патрульні зупинили автомобіль BMW для перевірки, бо в машини був відсутній передній бампер, повідомляє прес-служба патрульної поліції Рівного, передає УНН.
“Під час перевірки документів виявилося, що двоє громадянин Азербайджану перебувають на території України нелегально”, — зазначили в поліції.
Про це повідомили представників міграційної служби, які прибули на місце події, зафіксували факт незаконного перебування на території України та затримали іноземців.
Водночас 37-річного водія перевірили на стан наркотичного сп’яніння. Висновок медзакладу виявився позитивним (марихуана та морфін). На водія склали адміністративний протокол за керування у стані сп’яніння та винесли постанову за керування транспортним засобом з технічною несправністю.
Нагадаємо, 23 березня на Харківщині правоохоронці викрили канал переміщення нелегалів, організований українцями.