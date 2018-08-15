Водитель в Испании провалил тест на алкоголь и все виды наркотиков

Местные правоохранители сообщили, что сосед водителя из города Каркастильо позвонил стражам порядка, чтобы сообщить о том, что "несколько человек сели за руль, находясь под воздействием алкогольных напитков".



В итоге водителя оштрафовали на две тысячи евро, а машина была конфискована.



Как сообщал УНН, в Донецкой области будут судить водителя, чье грубое поведение за рулем погубило 3 человек.