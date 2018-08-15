Водій в Іспанії провалив тест на алкоголь і всі види наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Водій на північному сході Іспанії провалив тести на алкоголь і всі види наркотиків. Крім алкоголю, поліція знайшла в його організмі сліди марихуани, амфетамінів та метамфетамінів, кокаїну і опіоідів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Місцеві правоохоронці повідомили, що сусід водія з міста Каркастільйо подзвонив правоохоронцям, щоб повідомити про те, що "кілька людей сіли за кермо, перебуваючи під впливом алкогольних напоїв".
В результаті водія оштрафували на дві тисячі євро, а машина була конфіскована.
Як повідомляв УНН, в Донецькій області будуть судити водія, чиє грубе поводження за кермом погубило 3 чоловік.