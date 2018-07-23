Водитель во Львовской области сбил семилетнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Вчера, 22 июля, около 17:45 в городе Стрый на объездной дороге водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" вне пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2011 рождения, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ. Диагноз - ушиб головного мозга, вдавленный перелом теменной кости, перелом основания черепа.
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.