Водитель во Львовской области сбил семилетнюю девочку

КИЕВ. 23 июля. УНН. Вчера, 22 июля, около 17:45 в городе Стрый на объездной дороге водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" вне пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2011 рождения, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".