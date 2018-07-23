Водій на Львівщині збив семирічну дівчинку

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25 березня, 09:27 • 119098 перегляди

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Учора, 22 липня, близько 17:45 у місті Стрий на об’їзній дорозі водій автомобіля “Фольксваген Транспортер” за межами пішохідного переходу наїхав на дівчинку 2011 року народження, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Дитина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована у реанімаційне відділення Стрийської ЦРЛ. Діагноз - забій головного мозку, вдавлений перелом тім’яної кістки, перелом основи черепа.

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Обставини події встановлюються.

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