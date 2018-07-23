Водій на Львівщині збив семирічну дівчинку

КИЇВ. 23 липня. УНН. Учора, 22 липня, близько 17:45 у місті Стрий на об’їзній дорозі водій автомобіля “Фольксваген Транспортер” за межами пішохідного переходу наїхав на дівчинку 2011 року народження, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".