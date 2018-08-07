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Водитель маршрутки под действием психотропов вез пассажиров в Тернопольскую область

Водитель маршрутки под действием психотропов вез пассажиров в Тернопольскую область

Киев  •  УНН

 • 10929 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Водитель маршрутки под действием психотропных веществ вез пассажиров из Буковины в Тернопольскую область. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

"Отрабатывая территорию района, полицейские сектора реагирования патрульной полиции после обеда 6-го августа остановили маршрутный автобус Mercedes сообщением "Черновцы-Залещики". За рулем микроавтобуса находился 29-летний житель села Мамаевцы Кицманского района. Во время проверки документов полицейские заметили у мужчины признаки опьянения", - говорится в сообщении.

Молодого человека сопроводили в больницу для прохождения медицинского осмотра. По заключению врача оказалось, что водитель-нарушитель управлял маршрутным автобусом под действием психотропных веществ. Мужчина пояснил, что накануне употреблял лекарственные препараты.

Правоохранители остановили рейс и доставили пассажиров к месту назначения другим транспортом.

"На нетрезвого водителя полицейские составили протоколы по части 2 статьи 121 (нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами) и 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - уточнили в полиции.

О факте нарушения работники полиции сообщили сотрудникам Укртрансбезпекы для дальнейшего принятия решения о лишении перевозчика лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Напомним, патрульные полицейские в Днепре обнаружили водителя маршрутки, среди личных вещей которого в салоне был шприц с наркотическим веществом.

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