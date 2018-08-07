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Водій маршрутки під дією психотропів віз пасажирів у Тернопільську область

Водій маршрутки під дією психотропів віз пасажирів у Тернопільську область

Київ • УНН

 • 10930 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Водій маршрутки під дією психотропних речовин віз пасажирів з Буковини у Тернопільску області. Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

"Відпрацьовуючи територію району, поліцейські сектору реагування патрульної поліції по обіді 6-го серпня зупинили маршрутний автобус Mercedes сполученням "Чернівці-Заліщики". За кермом мікроавтобуса перебував 29-річний житель села Мамаївці Кіцманського району. Під час перевірки документів поліцейські помітили у чоловіка ознаки сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Молодика супроводили до лікарні для проходження медичного огляду. За висновком лікаря виявилося, що водій-порушник керував маршрутним автобусом під дією психотропних речовин. Чоловік пояснив, що напередодні вживав лікарські препарати.

Правоохоронці зупинили рейс і доправили пасажирів до місця призначення іншим транспортом.

"На нетверезого шофера поліціянти склали протоколи за частиною 2 статті 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) та 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - уточнили в поліції.

Про факт порушення працівники поліції повідомили співробітників Укртрансбезпеки для подальшого прийняття рішення про позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

Нагадаємо, патрульні поліцейські у Дніпрі виявили водія маршрутки, серед особистих речей якого у салоні був шприц з наркотичною речовиною. 

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