Водитель маршрутки во Львовской области сбил насмерть женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Во Львовской области водитель маршрутки наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.
Вчера, 4 января, в 10:45 в Дрогобыче на улице Л.Украинки, водитель маршрутного такси, 1981 года рождения, наехал на жительницу села Озимина 1979 года рождения.
От полученных травм женщина скончалась в карете медицинской скорой помощи по дороге в городскую больницу.
Причины происшествия устанавливаются.