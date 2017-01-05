Водій маршрутки на Львівщині збив насмерть жінку

Вчора, 4 січня, о 10:45 год. у Дрогобичі на вулиці Л.Українки, водій маршрутного таксі, 1981 року народження, наїхав на перехожу, 1979 року народження, жительку села Озимина.

Від отриманих травм жінка померла в кареті медичної швидкої допомоги по дорозі до міської лікарні.

Причини події встановлюються.