Водитель квадроцикла во Львовской области наехал на троих детей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Во Львовской области водитель квадроцикла наехал на троих детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 27 июля, около 16.00 в селе Верхнее Синевидное Сколевского района, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Установлено, что 27-летний львовянин, управляя квадроциклом, совершил наезд на трех местных детей 6-7 лет.
Сейчас их осматривают медики, диагнозы уточняются.
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Водителя квадроцикла проверяют на наличие алкогольного опьянения.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.