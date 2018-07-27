Водій квадроцикла на Львівщині наїхав на трьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На Львівщині водій квадроцикла наїхав на трьох дітей. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 27 липня, близько 16.00 у селі Верхнє Синьовидне Сколівського району, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Встановлено, що 27-річний львів’янин, керуючи квадроциклом, скоїв наїзд на трьох місцевих дітей віком 6-7 років.
Наразі їх оглядають медики, діагнози уточнюються.
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Водія квадроцикла перевіряють на наявність алкогольного сп’яніння.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.