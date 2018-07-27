Водій квадроцикла на Львівщині наїхав на трьох дітей

КИЇВ. 27 липня. УНН. На Львівщині водій квадроцикла наїхав на трьох дітей. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 27 липня, близько 16.00 у селі Верхнє Синьовидне Сколівського району, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".