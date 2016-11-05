Водитель Fiat Doblo сбил насмерть женщину в Запорожье

Как сообщили в областном управлении нацполиции, около 22 часов бердянских правоохранителей насторожили непонятные звуки. Они решили остановить автомобиль, который в это время подъезжал к блокпосту со стороны села Азовское. На требование остановиться водитель не отреагировал. Полицейские начали преследовать автомобиль Fiat Doblо. Через некоторое время автомобиль удалось остановить. За рулем был местный житель 1966 года, а транспортное средство имело повреждения, похожие на ДТП.

На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу Бердянского отдела полиции.

Было установлено, что на автодороге "Энергодар-Васильевка-Бердянск" 50-летний водитель автомобиля Fiat Doblо совершил наезд на пешехода - женщину в возрасте около 60-65 лет, которая с собакой двигалась во встречном направлении. В результате аварии пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Как известно, санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.