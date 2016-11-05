Водій Fiat Doblo збив насмерть жінку на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Учора, на в’їзді до міста Бердянськ Запорізької області водій автомобіля Fiat Doblo смертельно травмував жінку-пішохода, яка йшла у зустрічному напрямку. Після вчиненого наїзду водій не зупинився та поїхав з місця пригоди, але був затриманий працівниками поліції. Про це проінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.
Як повідомили в обласному управлінні нацполіції, близько 22-ї години бердянських правоохоронців насторожили незрозумілі звуки. Вони вирішили зупинити автомобіль, який в цей час під’їжджав до блокпосту зі сторони села Азовське. На вимогу зупинитись водій не відреагував. Поліцейські почали переслідувати автомобіль Fiat Doblо. Через деякий час автомобіль вдалось зупинити. За кермом був місцевий житель 1966 року народження, а транспортний засіб мав ушкодження, схожі на ДТП.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Бердянського відділу поліції.
Було встановлено, що на автошляху “Енергодар-Василівка-Бердянськ” 50-річний водій автомобіля Fiat Doblо скоїв наїзд на пішохода — жінку віком близько 60-65 років, яка із собакою рухалася у зустрічному напрямку. Внаслідок аварії пішохід від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Як відомо, санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.