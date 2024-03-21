Во вселенной Minecraft появились соляные копи украинского Соледара

UNITED24 и Endorah представляют Minesalt - игру на базе Minecraft, которая воспроизводит место крупнейшей соледобычи в Европе - украинского Соледара, передает УНН со ссылкой на UNITED24.

Детали

Речь идет о 16 локациях, 500 километрах тоннелей, множестве интересных историй и 140 кристаллах, которые должны собрать игроки.

С февраля 2023 года Соледар оккупирован россией. Цель проекта - напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушили россияне.

Персонажами игры стали амбассадоры UNITED24: основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, лауреат Нобелевской премии в области физиологии или медицины Пол Нерс, актер Миша Коллинз, боксер Александр Усик, астронавт Скотт Келли, футболист Александр Зинченко, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно. Они будут сопровождать игроков в виртуальных шахтах Соледара.

Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования