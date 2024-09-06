Во время учений в школах "лнр" отрабатывались навыки учителей при вероятном захвате заложников - ОВА

Не во всех школах "лнр" учителя готовы противодействовать террористам - россияне провели обучение, строительства жилья не будет - в полуразрушенных многоэтажках Северодонецка восстановят максимум по 1-2 подъезда, в Невское и Новолюбовку доставили хлеб. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

В школах так называемой "лнр" во время учений отработали навыки учителей при вероятном захвате заложников. Руководили их действиями представители силовых структур рф, которые, ведя себя как будущие террористы, в подавляющем большинстве, лиц не показывали.

По итогам, некоторые учебные заведения получили замечание, что уровень подготовки педагогов к захвату детей в заложники нужно повышать. Готовят всех, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в оккупационной администрации Северодонецка выступили с противоречивым заявлением, что разрушенные россиянами при штурме города дома искажают лицо населенного пункта.

Строительство нового жилья там не предусмотрено, потому что средства на это отсутствуют. Поэтому сейчас принимают решение, что именно делать с изуродованным жилым фондом - сносить дома полностью или частично. К примеру, рассматривается вариант оставить по одному-два подъезда в аварийных многоподъездных девятиэтажках, расположенных при выезде на Луганск, которые армия рф обстреливала с первых дней полномасштабного вторжения. В некоторых местах там уже давно произошли масштабные обвалы. Аварийные подъезды либо снесут, либо покрасят в яркий цвет, - добавили в ОВА.

Дополнение

Руководитель Луганщины Артем Лысогор сообщил, что в прифронтовые Невское и Новолюбовку привезли запас хлеба и раздали его каждой семье, которые еще не решили выезжать.

Эвакуация продолжается - количество местных постепенно уменьшается, однако без помощи они не остаются, - отметил Артем Лысогор.

Он проинформировал, что за прошедшие сутки россияне ударили по Невскому из ствольной и реактивной артиллерии, беспилотников. В сторону соседней Макеевки применили БпЛА и артиллерийские системы.

Украинские позиции враг пытался штурмовать возле Андреевки, Невского и Макеевки.

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