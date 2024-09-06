Під час навчань у школах "лнр" відпрацьовувались навички вчителів при ймовірному захопленні заручників - ОВА

Не в усіх школах "лнр" вчителі готові протидіяти терористам – росіяни провели навчання, будівництва житла не буде – у напівзруйнованих багатоверхівках Сєвєродонецька відновлять максимум по 1-2 під’їзди, до Невського та Новолюбівки доставили хліб. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

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У школах так званої "лнр" під час навчань відпрацювали навички вчителів при ймовірному захопленні заручників. Керували їхніми діями представники силових структур рф, які, поводячи себе як майбутні терористи, у переважній більшості, облич не показували.

За підсумком, деякі навчальні заклади отримали зауваження, що рівень підготовки педагогів до захоплення дітей у заручники потрібно підвищувати. Готують усіх, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в окупаційній адміністрації Сєвєродонецька виступили із суперечливою заявою, що зруйновані росіянами при штурмі міста будинки спотворюють обличчя населеного пункту.

Будівництво нового житла там не передбачено, бо кошти на це відсутні. Тому наразі приймають рішення, що саме робити із понівеченим житловим фондом – зносити будинки повністю чи частково. До прикладу, розглядається варіант залишити в по одному-два під’їзди в аварійних багатопід’їзних дев’ятиповерхівках, розташованих при виїзді на Луганськ, які армія рф обстрілювала із перших днів повномасштабного вторгнення. В деяких місцях там вже давно сталися масштабні обвали. Аварійні під’їзди або знесуть, або пофарбують в яскравий колір, - додали в ОВА.

Доповнення

Очільник Луганщини Артем Лисогор повідомив, що до прифронтових Невського та Новолюбівки привезли запас хліба і роздали його кожній родині, які ще не вирішили виїжджати.

Евакуація триває – кількість місцевих поступово зменшується, однак без допомоги вони не залишаються, - зазначив Артем Лисогор.

Він поінформував, що минулої доби росіяни вдарили по Невському зі ствольної та реактивної артилерії, безпілотників. У бік сусідньої Макіївки застосували БпЛА та артилерійські системи.

Українські позиції ворог намагався штурмувати біля Андріївки, Невського та Макіївки.

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