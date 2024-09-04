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У Лисичанську на рішення російських пенсійників очікують до восьми місяців - ОВА

У Лисичанську на рішення російських пенсійників очікують до восьми місяців - ОВА

Київ • УНН

 • 42533 перегляди

В окупованому Лисичанську на призначення пенсії чекають до 8 місяців. У Лутугиному працює лише одна "швидка" на все місто, а окупанти продовжують атаки біля Греківки та Невського.

У окупованому Лисичанську, на Луганщині, на рішення російських пенсійників очікують до восьми місяців, У Лутугиному працює одна "швидка" на все місто, окупанти тиснуть біля Греківки та Невського. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що аби потрапити до російських пенсійників в Лисичанську, спочатку треба записатися на прийом за два місяці. Якщо пощастить, то за місяць-півтора. Але навіть зібравши всі необхідні документи і відстоявши чергу, літні люди не отримують гроші вчасно.

Їхні документи і звернення розглядають по декілька місяців, порушуючи норми закону. Відомо про випадок, коли місцева жителька очікувала на призначення з грудня до серпня. Питання вдалося вирішити лише після чергового потрапляння на прийом,

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окуповане 10 років тому місто Лугутине сьогодні обслуговує лише один автомобіль "швидкої" допомоги. Декілька бригад працюють почергово. Складна ситуація із забезпеченням транспортом спостерігається і в медиків інших населених пунктів так званої "лнр".

Попри чисельні заяви росіян про повне оновлення парку служби екстреної допомоги, зроблені минулоріч під час передвиборчої кампанії, ця проблема залишається відкритою. Через нестачу спеціального транспорту диспетчери щодня вимушені відмовляти десяткам людей, деякі з яких на лікарів вже не дочекаються,

- зазначають в ОВА.

Доповнення

Як повідомив очільник луганщини Артем Лисогор, очільник загарбники дев’ять разів атакували біля Невського, шість – поблизу Греківки.

Учора вони зосередилися саме на Лиманському напрямку. Також намагалися просунутися в районах Стельмахівки та Твердохлібового. Зі ствольної артилерії ними обстріляні Макіївка та Невське. Там же ворог спробував застосувати 44 безпілотники,

- зазначив Артем Лисогор.

ОВА: найближче "вікно" в окупованому Сєвєродонецьку в Пенсійний фонд - у жовтні30.08.24, 10:12 • 16595 переглядiв

Ольга Розгон

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