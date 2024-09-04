В Лисичанске решения российских пенсионщиков ожидают до восьми месяцев - ОВА
Киев • УНН
В оккупированном Лисичанске назначения пенсии ждут до 8 месяцев. В Лутугино работает только одна "скорая" на весь город, а оккупанты продолжают атаки возле Грековки и Невского.
В оккупированном Лисичанске Луганской области, решения российских пенсионщиков ожидают до восьми месяцев, В Лутугино работает одна «скорая» на весь город, оккупанты давят у Грековки и Невского. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что чтобы попасть к российским пенсионщикам в Лисичанске, сначала надо записаться на прием за два месяца. Если повезет, то за месяц-полтора. Но даже собрав все необходимые документы и отстояв очередь, пожилые люди не получают деньги вовремя.
Их документы и обращения рассматривают по несколько месяцев, нарушая нормы закона. Известно о случае, когда местная жительница ожидала назначения с декабря по август. Вопрос удалось решить только после очередного попадания на прием,
Также сообщается, что оккупированный 10 лет назад город Лугутино сегодня обслуживает только один автомобиль «скорой» помощи. Несколько бригад работают поочередно. Сложная ситуация с обеспечением транспортом наблюдается и у медиков других населенных пунктов так называемой «лнр».
Несмотря на многочисленные заявления россиян о полном обновлении парка службы экстренной помощи, сделанные в прошлом году во время предвыборной кампании, эта проблема остается открытой. Из-за нехватки специального транспорта диспетчеры ежедневно вынуждены отказывать десяткам людей, некоторые из которых врачей уже не дождутся,
Дополнение
Как сообщил глава луганщины Артем Лысогор, захватчики девять раз атаковали возле Невского, шесть - вблизи Грековки.
Вчера они сосредоточились именно на Лиманском направлении. Также пытались продвинуться в районах Стельмаховки и Твердохлебово. Из ствольной артиллерии ими обстреляны Макеевка и Невское. Там же враг попытался применить 44 беспилотника,
ОВА: найближче "вікно" в окупованому Сєвєродонецьку в Пенсійний фонд - у жовтні30 августа 2024, 07:12 • 16230 просмотров