В оккупированном Лисичанске Луганской области, решения российских пенсионщиков ожидают до восьми месяцев, В Лутугино работает одна «скорая» на весь город, оккупанты давят у Грековки и Невского. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что чтобы попасть к российским пенсионщикам в Лисичанске, сначала надо записаться на прием за два месяца. Если повезет, то за месяц-полтора. Но даже собрав все необходимые документы и отстояв очередь, пожилые люди не получают деньги вовремя.

Их документы и обращения рассматривают по несколько месяцев, нарушая нормы закона. Известно о случае, когда местная жительница ожидала назначения с декабря по август. Вопрос удалось решить только после очередного попадания на прием, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупированный 10 лет назад город Лугутино сегодня обслуживает только один автомобиль «скорой» помощи. Несколько бригад работают поочередно. Сложная ситуация с обеспечением транспортом наблюдается и у медиков других населенных пунктов так называемой «лнр».

Несмотря на многочисленные заявления россиян о полном обновлении парка службы экстренной помощи, сделанные в прошлом году во время предвыборной кампании, эта проблема остается открытой. Из-за нехватки специального транспорта диспетчеры ежедневно вынуждены отказывать десяткам людей, некоторые из которых врачей уже не дождутся, - отмечают в ОВА.

Дополнение

Как сообщил глава луганщины Артем Лысогор, захватчики девять раз атаковали возле Невского, шесть - вблизи Грековки.

Вчера они сосредоточились именно на Лиманском направлении. Также пытались продвинуться в районах Стельмаховки и Твердохлебово. Из ствольной артиллерии ими обстреляны Макеевка и Невское. Там же враг попытался применить 44 беспилотника, - отметил Артем Лысогор.

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