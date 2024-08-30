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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ОВА: ближайшее "окно" в оккупированном Северодонецке в Пенсионный фонд - в октябре

ОВА: ближайшее "окно" в оккупированном Северодонецке в Пенсионный фонд - в октябре

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 07:12  •  10528 просмотра

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В оккупированном Северодонецке запись в Пенсионный фонд возможна только на октябрь. В Должанске при выдаче разрешений на торговлю предпочтение отдают россиянам, вытесняя местный бизнес.

В Северодонецке российские пенсионщики ставят в очередь на октябрь, в Должанске при выдаче разрешения на торговлю преимущество над местными предоставляют россиянам, в прифронтовых селах людям раздали хлеб. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

В оккупированном Северодонецке невозможно пойти в пенсионный фонд и сразу начать решать вопросы, или записаться в очередь на следующий день.

Ближайшее окно - в октябре. Принимают очень медленно. Однако открывать дополнительные места или повышать квалификацию сотрудников захватчики не собираются. Как итог, ежедневно под зданием вынуждена собираться "живая очередь" в надежде, что кто-то не придет по осуществленной в начале лета записи и таким образом появится "окно",

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что в захваченном в 2014 году Должанске растет недовольство предпринимателей. Дело в том, что при предоставлении или переоформлении разрешения на оптовую или розничную торговлю оккупационная администрация начала отдавать предпочтение не местному бизнесу, а россиянам.

В Должанске увеличивается количество магазинов и торговых точек, открытых гостями из ростовской области. Представителей так называемой "лнр" вытесняют с рынка,

- сообщает ОВА.

Дополнение

По словам главы Луганщины Артема Лисогора, оккупанты вели огонь по Невскому и Макеевке из ствольной артиллерии, также из реактивной ударили по Макеевке. На этом направлении применили 93 дрона. Есть очередные разрушения жилья в Невском. Несколько дней назад враг нанес массированный удар по селу, в результате чего значительные повреждения получил жилой дом вместе с хозяйственными постройками. Восстановлению он не подлежит.

Противник пытался продвинуться в сторону Мясожаровки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, в Серебрянском лесу.

Еженедельно привозим в деоккупированные села свежий хлеб. Раздаем людям в том количестве, чтобы хватило до следующего раза. Хотя вот, к примеру, в конце августа поездок в прифронтовые Невское и Новолюбовку было организовано несколько - доставляли продукты, лекарства, хлеб,

- заметил Лисогор.

На фронте за сутки произошло 215 боев. Силы обороны поразили еще три важных объекта врага - Генштаб30 августа 2024, 05:51 • 12336 просмотров

Ольга Розгон

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