ОВА: ближайшее "окно" в оккупированном Северодонецке в Пенсионный фонд - в октябре

В Северодонецке российские пенсионщики ставят в очередь на октябрь, в Должанске при выдаче разрешения на торговлю преимущество над местными предоставляют россиянам, в прифронтовых селах людям раздали хлеб. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

В оккупированном Северодонецке невозможно пойти в пенсионный фонд и сразу начать решать вопросы, или записаться в очередь на следующий день.

Ближайшее окно - в октябре. Принимают очень медленно. Однако открывать дополнительные места или повышать квалификацию сотрудников захватчики не собираются. Как итог, ежедневно под зданием вынуждена собираться "живая очередь" в надежде, что кто-то не придет по осуществленной в начале лета записи и таким образом появится "окно", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в захваченном в 2014 году Должанске растет недовольство предпринимателей. Дело в том, что при предоставлении или переоформлении разрешения на оптовую или розничную торговлю оккупационная администрация начала отдавать предпочтение не местному бизнесу, а россиянам.

В Должанске увеличивается количество магазинов и торговых точек, открытых гостями из ростовской области. Представителей так называемой "лнр" вытесняют с рынка, - сообщает ОВА.

Дополнение

По словам главы Луганщины Артема Лисогора, оккупанты вели огонь по Невскому и Макеевке из ствольной артиллерии, также из реактивной ударили по Макеевке. На этом направлении применили 93 дрона. Есть очередные разрушения жилья в Невском. Несколько дней назад враг нанес массированный удар по селу, в результате чего значительные повреждения получил жилой дом вместе с хозяйственными постройками. Восстановлению он не подлежит.

Противник пытался продвинуться в сторону Мясожаровки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, в Серебрянском лесу.

Еженедельно привозим в деоккупированные села свежий хлеб. Раздаем людям в том количестве, чтобы хватило до следующего раза. Хотя вот, к примеру, в конце августа поездок в прифронтовые Невское и Новолюбовку было организовано несколько - доставляли продукты, лекарства, хлеб, - заметил Лисогор.

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