ОВА: найближче "вікно" в окупованому Сєвєродонецьку в Пенсійний фонд - у жовтні

У Сєвєродонецьку російські пенсійники ставлять у чергу на жовтень, у Довжанську при видачі дозволу на торгівлю перевагу над місцевими надають росіянам, у прифронтових селах людям роздали хліб. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Деталі

В окупованому Сєвєродонецьку неможливо піти в пенсійний фонд і одразу почати вирішувати питання, або записатися у чергу на наступний день.

Найближче вікно - у жовтні. Приймають дуже повільно. Однак відкривати додаткові місця чи підвищувати фах співробітників загарбники не збираються. Як підсумок, щодня під будівлею вимушена збиратися "жива черга" у надії, що хтось не прийде за здійсненим на початку літа записом і таким чином з’явиться "вікно", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у захопленому у 2014 році Довжанську зростає невдоволення підприємців. Справа в тому, що при наданні чи переоформленні дозволу на оптову чи роздрібну торгівлю окупаційна адміністрація почала надавати перевагу не місцевому бізнесу, а росіянам.

У Довжанську збільшується кількість магазинів та торговельних точок, відкритих гостями з ростовської області. Представників так званої "лнр" витісняють з ринку, - повідомляє ОВА.

Доповнення

За словами очільника Луганщини Артема Лисогора, окупанти вели вогонь по Невському та Макїївці зі ствольної артилерії, також з реактивної вдарили по Макіївці. На цьому напрямку застосували 93 дрони. Є чергові руйнування житла в Невському. Декілька днів тому ворог завдав масованого удару по селу, внаслідок чого значних пошкоджень зазнав житловий будинок разом із господарчими спорудами. Відновленню він не підлягає.

Противник намагався просунутися в бік М’ясожарівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, у Серебрянському лісі.

Щотижня привозимо до деокупованих сіл свіжий хліб. Роздаємо людям у тій кількості, щоб вистачило до наступного разу. Хоча от, до прикладу, наприкінці серпня поїздок до прифронтових Невського та Новолюбівки було організовано декілька – доставляли продукти, ліки, хліб, - зауважив Лисогор.

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