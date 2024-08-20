Во время предвыборного съезда демократов Байден назвал сопротивление Украины агрессии россии одним из успехов своей политики
Киев • УНН
На съезде Демократической партии Байден упомянул войну в Украине как успех своей политики. Он подчеркнул важность лидерства США в мире и критиковал Трампа за преклонение перед путиным.
Во время съезда Демократической партии президент США Джо Байден вспомнил войну в Украине и назвал украинское сопротивление агрессии россии одним из успехов своей политики. Об этом УНН пишет со ссылкой на "Голос Америки".
Детали
В своем обращении к съезду Байден очертил принципы своей политики, включая защиту среднего класса, развитие инфраструктуры и производства микрочипов, создание рабочих мест, усилия по снижению цен на рецептурные лекарства.
Байден раскритиковал своего предшественника Трампа и отметил важность лидерства США в мире и успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, противостоянии россии и Китая.
Мы никогда не склонимся перед путиным. путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина еще свободна
По словам Байдена, ни один главнокомандующий не должен склоняться перед диктаторами так, как экс-президент Трамп "склоняется перед путиным".
Я никогда этого не делал и, обещаю вам - Камала Харрис никогда этого не сделает
Относительно укрепления альянсов Байден добавил: "Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО".
Добавим
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е выборы американского президента.
Байден поддержал выдвижение Демократической партией Камалы Харрис, как кандидата в президенты на предстоящих выборах против Трампа. Он назвал своего вице-президента "лучшей надеждой на сохранение американской демократии".
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