Во время предвыборного съезда демократов Байден назвал сопротивление Украины агрессии россии одним из успехов своей политики

Во время съезда Демократической партии президент США Джо Байден вспомнил войну в Украине и назвал украинское сопротивление агрессии россии одним из успехов своей политики. Об этом УНН пишет со ссылкой на "Голос Америки".

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В своем обращении к съезду Байден очертил принципы своей политики, включая защиту среднего класса, развитие инфраструктуры и производства микрочипов, создание рабочих мест, усилия по снижению цен на рецептурные лекарства.

Байден раскритиковал своего предшественника Трампа и отметил важность лидерства США в мире и успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, противостоянии россии и Китая.

Мы никогда не склонимся перед путиным. путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина еще свободна - сказал он.

По словам Байдена, ни один главнокомандующий не должен склоняться перед диктаторами так, как экс-президент Трамп "склоняется перед путиным".

Я никогда этого не делал и, обещаю вам - Камала Харрис никогда этого не сделает - отметил президент США.

Относительно укрепления альянсов Байден добавил: "Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО".

Добавим

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е выборы американского президента.

Байден поддержал выдвижение Демократической партией Камалы Харрис, как кандидата в президенты на предстоящих выборах против Трампа. Он назвал своего вице-президента "лучшей надеждой на сохранение американской демократии".

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